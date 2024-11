Einladung zum Jugendbildungstag zu dem neuen blauen Buch vor der Berufsschule

"Ich will dir ein brandaktuelles Buch für freies Denken statt TikTok-Manipulation vorstellen." So und ähnlich gelingt es gut, in kurze Gespräche zu kommen. Ein Einzelhandelskaufmann-Azubi im zweiten Lehrjahr bleibt interessiert stehen und meint: "Ich bin eh nicht bei TikTok. Ich informiere mich noch oldschoolmäßig über die Zeitung meiner Eltern und die Nachrichten."



Ich frage ihn, was er dort denn schon so alles über die MLPD erfahren hat. Er: "Da hab ich noch nie was gehört." Und schon sind wir mitten in der Diskussion über Meinungsmanipulation, antikommunistische Ausgrenzung usw. Er nahm den Einladungsflyer zum Jugendbildungstag zum neuen Buch am Samstag, 9. November, gerne mit und will es sich überlegen.



Ein anderer Jugendlicher, und wie sich herausstellt, aktiver Muslim, ist besonders an der Auseinandersetzung um die Religion interessiert. Er hat auch viel Kritik, wenn seine Religion von Faschisten wie dem IS missbraucht wird. Ob er sich das Buch kaufen will? Er nimmt den Flyer zum Buch und verabschiedet sich freundlich "Werde ich mir überlegen." Wir bleiben dran, das Buch gerade unter Arbeiterjugendlichen bekannt zu machen, zu verkaufen und zu diskutieren.

