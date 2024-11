Es ist wieder Subbotnik-Zeit

Liebe Freundinnen und Freunde des Ferienparks Plauer See! Einen Tag nach Nikolaus laden wir Euch zum letzten Subbotnik in diesem Jahr herzlich ein!



"… Zum letzten Subbotnik ..." ist aber nicht ganz richtig. Denn außer unseren viermal im Jahr gemeinsam organisierten Subboniks packen auch Teilnehmer von Seminaren selbstlos mit an. So kürzlich die „Studenten“ der Studienwoche zum neuen Buch der MLPD „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“. Solche Veranstaltungen sind unverzichtbar als weltanschauliche und praktische Schule eines überzeugenden gesellschaftsverändernden Kampfs, der angesichts sich überschlagender Krisen an Attraktivität gewinnt. Unsere Subbotniks tragen wesentlich dazu bei, dass solche Veranstaltungen unter optimalen Bedingungen und zu erschwinglichen Presen stattfinden können.

Geplant ist, die Fitnessgeräte auszutauschen und den Raum zu renovieren. Dafür sind kräftige Arme gefragt! Außerdem Streicharbeiten und Verschiedenes in Hotel, Blockhütten und Nebenhaus.



Freut Euch also auf einen wunderschönen Subbotnik … und auf einen lustigen Nach-Nikolaus-Abend am Samstag!

Organisatorisches

Reisekosten (Fahrkarte oder 0,25 Euro pro km) übernimmt der Ferienpark (mindestens einen Tag Teilnahme am Subbotnik). Für Unterkunft und Verpflegung fallen 12 Euro pro Tag an. Das deckt nicht die Kosten (29 Euro), weshalb Spenden willkommen sind. Bettwäsche kostet einmalig 10 Euro Leihgebühr (verpflichtend in Hotel und Blockhütten). Feierabendgetränke gehen extra. Anreise am Freitagabend ist möglich und sinnvoll.



Bitte meldet Euch umgehend an, damit das Haus gut planen kann! Nicht bis zum Anmeldeschluss warten! Je früher, desto besser!

Anmeldung beim Ferienpark oder der MLPD:



Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin, Telefon: 039932 82700, info@ferienpark-plauersee.de.

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), Landesleitung Nord, Stresemannstraße 220, 22769 Hamburg, Telefon: 040 82298463, nord@mlpd.de.

Anmeldeschluss: Sonntag, 1. Dezember 2024