Geburtstagsfest „40 Jahre Ruhrchor“ steht vor der Tür

Da am selben Tag auch an vielen Orten der Umweltkampftag der ICOR mit vielfältigen Aktionen begangen wird, kann das Fest auch einen wunderbaren Abschluss dieses Tages bilden. Schließlich ist die Unterstützung des Kampfes gegen die globale Umweltkatastrophe auch ein zentrales Anliegen des Chors.

Das Fest wird ein kulturelles Highlight werden: Auf die Besucher wartet ein schönes Büfett, es kann also lecker gegessen und getrunken werden und natürlich wird bei solch einem Anlass auch viel gesungen. Der Chor freut sich schon sehr auf viele Mitsängerinnen und Mitsänger.

Es gibt auch schon einige Zusagen von ehemaligen Chormitgliedern, befreundeten Künstlern und Fördermitgliedern aus ganz Deutschland, die das Fest unterstützen und mit eigenen kulturellen „Schmankerln“ bereichern werden. Das Fest kostet keinen Eintritt, doch der Chor hofft auf viele großzügige Spenden.



Schon Lenin hat vor ungefähr 100 Jahren einmal treffend festgestellt: „Singen befreit die Seele“. Das gilt heute mehr denn je. So ist etwa der bekannte Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther davon überzeugt, dass Singen von Sorgen und Ängsten befreit, da man nicht gleichzeitig laut singen und Angst haben kann.

Und am Rande sei darauf hingewiesen: Beim Singen werden circa 100 Muskeln bewegt, das Immunsystem gestärkt und ungesunder Stress abgebaut. So betrachtet tun die Festbesucher nebenbei auch etwas für ihre Gesundheit. Also nicht lange überlegen: am 16. November auf nach Gelsenkirchen ins Arbeiterbildungszentrum zu „40 Jahre Ruhrchor“ – Einlass ab 17.30 Uhr, Beginn um 18 Uhr.