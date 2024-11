Gedanken zum Kampf gegen die faschistische Gefahr in der gewerkschaftlichen und antifaschistischen Bewegung

Obwohl jedem Teilnehmer klar war, dass im Herbst ein Wahlsieg von Donald Trump drohte, gab es unter den mehr als 300 verschiedenen Workshops und Diskussionsforen keine einzige Veranstaltung zu der Frage: "Wie verhindern wir den Faschismus?" Es wurde auf keinem einzigen Podium diskutiert. Die Konferenz war insgesamt extrem auf wirtschaftliche Kämpfe in den Betrieben und auf die Stärkung der Gewerkschaften ausgerichtet, wo es durchaus einen erfolgreichen Aufschwung gibt.



Die Führungen der meisten Gewerkschaften in den USA riefen dazu auf, Biden bzw. Harris zu wählen, und viele der kämpferischen Gewerkschafter folgte sicherlich diesen Aufrufen mehr oder weniger überzeugt. Es wäre aber nötig gewesen, mit den Leuten aus Betrieben und von der Gewerkschaftsbasis intensiv über den Kampf gegen die faschistische Gefahr zu beraten: Wie der faschistische Einfluss unter der Arbeiterklasse zurückgedrängt werden kann; mit welchen Argumenten und Methoden die tägliche Überzeugungsarbeit erfolgreich sein kann!

Eine Kernfrage ist auch in Deutschland, ob Antifaschistinnen und Antifaschisten eine tägliche aktive Überzeugungsarbeit unter den Massen und gerade unter den von einer völkischen Denkweise beeinflussten Menschen machen, oder nicht. Die MLPD hat dazu besonders im Landtagswahlkampf in Thüringen wichtige und auch erfolgreiche Erfahrungen gesammelt.

Die Frage, wie der faschistische Einfluss wirksam bekämpft werden kann, prägte auch drei antifaschistische Ereignisse am vergangenen Wochenende:

Die Strategiekonferenz des Bündnisses „Widersetzen“ in Leipzig mit über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern orientierte einseitig auf die Blockade und Verhinderung des nächsten AfD-Parteitags, um den Faschisten „die Räume zu nehmen“. Es ist wichtig, sich an die breiten Massen zu wenden und sich nicht von ihnen abzukapseln und so den Faschisten gerade die entscheidenden „Räume“ überlassen. Es gab durchaus Interesse an den Erfahrungen der MLPD.

Der antifaschistische Ratschlag Thüringen in Weimar hatte etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer; gut die Hälfte Jugendliche und überwiegend von „Autonomen“ geprägt. In dieser Szene, die sich oft ebenfalls stark abkapselt, gab es verstärkt Interesse an den Erfahrungen der MLPD und eine Reihe neuer und vertiefter Kontakte für die Zusammenarbeit.

Die „Demokratiekonferenz“ in Berlin war von „Campact“ organisiert, einer bürgerlichen NGO. Auch hier gab es einzelne Stimmen, wie die einer Bäuerin aus Ostdeutschland, die sich dafür starkmachten, unter die Massen zu gehen, das persönliche Gespräch zu suchen und auch zuzuhören. Es wurde auch deutlich ausgesprochen, dass eine klare antikapitalistische Orientierung nötig ist, um den Menschen eine Alternative zu zeigen. Dem traten Professoren vom Podium entgegen, die wie Klaus Dörre aus Jena appellierten, den Kapitalismus zu verbessern.

Eine große Masse von Menschen, gerade auch Arbeiterinnen und Arbeiter, hat das Vertrauen in die Regierung, in die parlamentarischen Institutionen und auch in die bürgerlichen Medien weitgehend verloren. Zugleich gibt es eine große weltanschauliche Verwirrung, was die Alternative sein kann. Der entscheidende Weg, um den faschistischen Einfluss zurückzudrängen, ist die Überzeugungsarbeit. Es kommt darauf an, die Menschen von der positiven Alternative des echten Sozialismus zu überzeugen und zugleich eine breite antifaschistische Einheitsfront als Gegenkraft gegen die Faschisten aufzubauen.