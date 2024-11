Lasst uns am Weltumwelttag gemeinsam laut werden!

Erstmals gibt es derzeit drei Hurrikans gleichzeitig auf verschiedenen Weltmeeren. Ein Alarmsignal, die Umweltkatastrophe zeigt ihr Gesicht! Sollen wir uns nun mit ihren gravierenden, sich verstärkenden Auswirkungen abfinden? Die zur Flucht getriebenen Menschen als „Schmarotzer“ beleidigen und kaltherzig abweisen? Oder gar der AfD und Leuten wie Trump und Musk zustimmen, welche die Klimazerstörung als bloße „Propaganda“ abtun? Auf keinen Fall!

Aber auf die Regierungen und die EU können wir nicht hoffen! Vertreter aus rund 200 Ländern verhandelten zwei Wochen lang bei der UN-„Artenschutzkonferenz“ ohne jedes Ergebnis. Die EU, die Schweiz und Japan verhinderten sogar einen Fonds zur Finanzierung des Artenschutzes!

Nun folgt die 29.(!!!) UN-Klimakonferenz (COP 29) ab 16. November 2024 in Baku, Aserbaidschan, einem der Hauptexportländer von Erdöl und Erdgas. Dort sank der Anteil erneuerbarer Energien an der Energieerzeugung zwischen 2010 und 2020 von 3,3 auf 1,1 Prozent. Von wegen Abkehr von fossiler Energie für den Klimaschutz! Umweltaktivisten im Land werden bereits im Vorfeld der Konferenz unterdrückt und sogar verhaftet!

In Bergkamen sowie im ganzen Ruhrgebiet droht mit dem weiteren Anstieg des PCB-belasteten Grubenwassers und dessen ungefilterter Einleitung in Lippe und Rhein eine regionale Trinkwasserkatastrophe. Aber die RAG, einst Ruhrkohle AG, inzwischen ein Weltkonzern mit 100%-Anteilen an fast 500 Unternehmen verschiedenster Art weltweit, verharmlost die Gefahr und will uns mit einer „Enteisenungs-Anlage“ einlullen und für dumm verkaufen.

Lasst uns am Weltumwelttag gemeinsam in Bergkamen laut werden! Egal welchen Alters oder welcher Herkunft, welcher demokratischen Partei oder unter welcher Fahne: Lassen wir uns von AfD und Co. im Kampf um die Rettung der Lebensgrundlagen der Menschheit nicht einschüchtern. Gehen wir leeren Versprechungen von Konzern- und Regierungslenkern nicht auf den Leim!

Der mittlere Samstag der Weltklimakonferenz hat sich inzwischen international als Tag des Kampfes für alle Umweltfragen etabliert. Deshalb sind wir alle, denen echter Umwelt-und Naturschutz, die Eindämmung der begonnenen Umweltkatastrophe am Herzen liegt, herzlich eingeladen, an diesem Tag gemeinsam, bunt und laut unsere Forderungen auf die Straße zu tragen.

Im Auftrag des Vorstandes von BergAUF

Claudia Schewior, Fraktionsvorsitzende

Werner Engelhardt, Vorstandssprecher

Unsere Aktion findet am 16. November um 10.30 Uhr am Nordbergcenter Bergkamen statt.