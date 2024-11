Mali verbietet Homosexualität

Seit Anfang November streiken mehr als 200 Vertragsarbeiter an der öffentlichen Jawaharlal Nehru Universität in Neu-Delhi für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und Bonuszahlung. Inzwischen stapelt sich der Müll auf dem Campus-Gelände. Die Arbeiter erhalten seit mehreren Jahren nicht die von der Regierung vorgeschriebene Jahresprämie in Höhe eines Monatslohns. Sie fordern außerdem eine angemessene Ausrüstung für Sanitärarbeiten, Gehaltsabrechnungen und eine Verringerung der Arbeitsbelastung. Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft AICCTU (All India Central Council of Trade Unions) aufgerufen, auch die Studentengewerkschaft unterstützt den Streik.