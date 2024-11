Halle an der Saale

MLPD und Freunde vorm Tor bei DHL in Schkeuditz

Am 31. Oktober - Reformationstag - Feiertag, u.a. auch in Sachsen, standen unsere Genossinnen, Genossen und Freunde am Abend bei den Kolleginnen und Kollegen von DHL, dem größten Logistiker mit ca. 6000 Beschäftigten in der Region Halle/Leipzig.

Korrespondenz