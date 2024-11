Herner Montagsdemo

Neuwahlen? Zeit für neue Sozialproteste!

Die Herner Montagsdemo lädt am Montag, 11.11.24, wieder zu Diskussion und Protest ein. Um 17.30 Uhr beginnt dazu das Offene Mikrofon am Robert-Brauner-Platz. „Die Ampel ist Geschichte", so beginnt ihr Aufruf für die Teilnahme ...

von Montagsdemo Herne