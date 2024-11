Regionale Katastrophenschutzeinheit abgeschafft, weil Vox es so wollte

Hier ein Auszug aus einem Artikel von SRF vom 4. November:

"Der Regionalpräsident von Valencia, Carlos Manzón, hat bei seinem Amtsantritt letzten Jahres kurzerhand die Behörde abgeschafft, die bis dahin für die rasche Reaktion auf Naturkatastrophen zuständig war. Ob das mit ein Grund für die Proteste gewesen sei, ist laut Journalistin Julia Macher schwierig zu sagen. 'In den spanischen Medien hat es tatsächlich für eine Debatte gesorgt, dass Regionalpräsident Manzón die regionale Katastrophenschutzeinheit abgeschafft hat, weil die rechtsextreme Vox-Partei das so wollte. Möglicherweise hätten die Behörden schneller reagieren können, wenn es diese Einheit noch gegeben hätte.'"

Besonders der Satz "dass Regionalpräsident Manzón die regionale Katastrophenschutzeinheit abgeschafft hat, weil die rechtsextreme Vox-Partei das so wollte" ist bei mir hängen geblieben. Gute Frage an die AfD: Wie hält sie es mit dem Katastrophenschutz? Also viel Geld ausgeben für etwas, was "noch gar nicht da ist" - kann man doch sparen ... . So viel zur Fürsorge für die Bevölkerung bei Faschisten!