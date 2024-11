Selbstloser Einsatz von 100.000 Freiwilligen in der Region Valencia – Aber: Achtung Faschisten!

Tausende von Menschen haben sich unmittelbar nach der Katastrophe mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten, Bau- und Reinigungswerkzeugen auf den Weg gemacht. In den ersten drei Tagen wurde der überwiegende Teil der Lebensmittelversorgung, der Straßenreinigung und des Hausputzes von Solidaritätsbrigaden und der Selbstorganisation der Nachbarn geleistet. Überall im Land entstehen humanitäre Initiativen nach dem Motto "Nur das Volk rettet das Volk". Über 100.000 Menschen beteiligen sich insgesamt selbstlos an der Soforthilfe und den Aufräumarbeiten.



Diese Selbstorganisation der Massen gilt es in dieser Situation weiter zu stärken. Die Genossinnen und Genossen der mit der MLPD eng verbundenen Revolutionären Arbeiterpartei Spaniens (PRT) berichten zugleich, wie diese Freiwilligeneinsätze teils behindert und sogar kriminalisiert werden: „Ab dem zweiten Tag bezeichneten der Präsident der Generalitat Valenciana Carlos Mazón und andere Behörden die Freiwilligen als ein Hindernis für die professionelle Arbeit und verhinderten die Durchfahrt der Rettungsdienste. Am Montag hat die Generalitat ein Durchfahrtsverbot für alle Freiwilligen erlassen, mit Ausnahme der offiziellen 2000, die von ihrem eigenen Kommando organisiert werden. ... (Sie) verstärkten ... ihre Bemühungen, die Bevölkerung in ihrer Solidarität zu demobilisieren: alles, um die katastrophale Verwaltung und die Vernachlässigung der Betroffenen nicht bloßzustellen; und offenbar auch, um die Reaktion der Bevölkerung auf den Besuch des Generalstabs in dem betroffenen Gebiet zu vermeiden. … 'Alle unsere Aktivisten und Sympathisanten in Valencia und Umgebung sind in diesen Tagen als Brigadisten tätig und bezeugen, dass die Feuerwehr und der Katastrophenschutz nur spärlich vertreten sind und dass die Polizei und die Guardia Civil, abgesehen von den Rettungsdiensten, nicht an den Aufräumarbeiten beteiligt sind. ... Die makellosen Uniformen der Polizei, des Wachpersonals und der Soldaten stehen im Gegensatz zu den bis auf die Brust schlammigen Menschen, die hart arbeiten'".



Wachsamkeit gegenüber Faschisten ist angesagt, die diese Krisensituation demagogisch zu missbrauchen versuchen. Die Aktivsten der PRT berichten: „In der Zwischenzeit konzentrierten sich Nazis und rechtsextreme Sympathisanten auf Präsident Sánchez; es gelang ihnen, ihn mit einem Gegenstand zu treffen, und sie jagten ihn mit wenig Geleitschutz aus der Absperrung. Die Aufhellung und Verbreitung der rechtsextremen Ideologie sind eine Realität, die wir bekämpfen müssen. Ratten vermehren sich in jeder Katastrophe“.

Hier gibt es die komplette Korrespondenz