Sondierungsgespräche CDU, SPD und BSW abgebrochen - Kretschmer trifft sich mit AfD-Chef

Am 11. November geht es in Bottrop um die Inflation – genauer: um die Inflation in unseren Geldbörsen. Eine Montagsdemonstrantin stellt fest: „Alle paar Jahre backe ich viele Weihnachtsplätzchen und -lebkuchen und verkaufe sie um das Geld zu spenden. Zufällig fand ich die Kassenbelege der Backzutaten von 2006 und war platt. Ich verglich die Preise der Backzutaten von 2006 mit den heutigen Preisen. Freilandeier von 1,29 auf 2,29 €, gemahlene Mandeln von 0,69 auf 1,99 €, Haferflocken von 0,29 auf 0,79 € - die Preise sind im Durchschnitt jetzt doppelt so hoch wie 2006. Sind die Löhne und Renten auch verdoppelt? Ich gehe nur in Discountern einkaufen, mehr ist nicht drin." Wie sind die Kosten wirklich? Was brauchen wir? Woher kommt die Inflation? Wir freuen auf eine lebendige Diskussion am offenen Mikrofon!