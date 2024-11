Subbotnik am 23. November

Am 23. November findet in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr unser nächster Subbotnik zur Unterstützung des ABZ Süd statt. Die selbstlose und ehrenamtliche Unterstützung für den Erhalt unseres Hauses ermöglicht vielen Organisationen, Gruppen und Freunden, ihre Feste, politische wie kulturelle Veranstaltungen oder Beratungen in einem angenehmen und günstigen Rahmen durchzuführen.

Wir machen regelmäßige Subbotniks – zur Erhaltung und Verbesserung des ABZ durch jeden, der den Gedanken dieses Hauses gut findet und unterstützen möchte. Konkret wollen wir bei diesem Einsatz den alten Lagerraum unter dem Schuppen abreißen, die Außenseite von Sträuchern und eingewachsenen Ästen befreien, die Balkenkonstruktion für Holzwände einbauen und die Wandschalung montieren, Zwischendecken mit Balken und Schalung einbauen, sowie die Dachunterseite mit Folie verschließen. Es stehen zudem verschiedene Elektroarbeiten und kleinere Reparaturen an. Wer also Spaß an praktischen Tätigkeiten hat oder auch besondere Fähigkeiten einbringen kann, ist herzlich willkommen. Werkzeug ist vorhanden. Für Verpflegung wird gesorgt.

Wer mitmachen will, bitte beim ABZ Süd anmelden. ABZ Süd, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart-Untertürkheim, Telefon 0711-3360703 oder info@Gaestehaus-ABZ-stuttgart.de