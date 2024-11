Svay Rieng : Streik gegen Lohnkürzung

Mehr als 1.000 streikende Arbeiter in der Provinz Svay Rieng forderten am Montag von der Royal Decore Electric Co Ltd. im Bezirk Svay Teab die Wiedereinführung von 130% des monatlichen Mindestlohns für die Nachtschicht und dass die Überstunden für die Tagschicht wie früher freiwillig geleistet werden sollten. Kürzlich hatte das Unternehmen den Lohn der Nachtschichtarbeiter auf 100% reduziert. Laut dem Arbeitsministerium haben die Arbeiterstreiks in Kambodscha in diesem Jahr zugenommen, während die Zahl der Demonstrationen etwas zurückgegangen sei.