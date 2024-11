Unterschreibt für die Wahlzulassung der MLPD – Jetzt ist Arbeiterpolitik gefragt!

Die Ereignisse überschlagen sich. In den USA wird der Faschist Trump erneut Präsident. Die Ampelregierung schmeißt hin. Hinter beidem stecken die größten Konzerne der Welt. Tesla-Chef Elon Musk will mit seinesgleichen durchregieren. Kapitalistenverbände fordern mit ihren Handlangern Steuergeschenke für Konzerne und Superreiche. Sie laufen sich für eine noch arbeiterfeindlichere Politik warm. Die Ärmsten der Armen will Lindners Plan zur Kasse bitten. Ausgerechnet die Übernahme der Mieten von Bürgergeldempfängern will er kürzen. Die Krankenkassenbeiträge erhöhen, die Löhne senken.

Geht’s noch? Abbau aller Umweltmaßnahmen. Noch mehr Aufrüstung und Kriegstreiberei, nicht nur in der Ukraine. Und Angriff auf unsere Löhne und Errungenschaften. Das alles ist brandgefährlich!

Von wegen „lass Trump oder die AfD mal machen?“ Und dann wachen wir im Weltkrieg, in Armut und der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen auf! 85 Prozent der Menschen waren unzufrieden mit der Ampel-Regierung. Zu Recht glauben nur 23 Prozent, dass es die CDU besser macht. Aber Unmut reicht nicht. Jetzt heißt es aktiv werden!

Die MLPD ist die Partei der Stunde

Das ist die Stunde für Politik im Interesse der Arbeiter und einfachen Menschen. Die MLPD ist die einzige Arbeiterpartei in Deutschland, die bundesweit schlagkräftig arbeitet! Wir bekämpfen konsequent den Faschismus von AfD und Co. Wir fördern den Weg der Arbeiteroffensive. Das heißt gewerkschaftliche und selbstständige Streiks, Massenkämpfe und Demonstrationen.

Und wir haben mit dem echten Sozialismus einen Plan für eine befreite Gesellschaft in Einheit von Mensch und Natur! Als Internationalistische Liste/MLPD treten wir zur vorgezogenen Bundestagswahl an. Dafür brauchen wir Ihre und Deine Unterschrift für die Wahlzulassung! Sammel selber. Überzeuge Freunde, Nachbarn und Familie. Lassen wir nicht durchgehen, dass kleine Parteien behindert werden und die MLPD unterdrückt wird.

Es ist Zeit für revolutionäre Arbeiterpolitik!





