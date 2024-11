Unterstützungsunterschriften gelten auch für vorgezogene Neuwahlen

Am Donnerstag gingen in Maputo tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Frelimo-Regierung, den Wahlbetrug und die brutale Polizeigewalt zu protestieren. Seit dem Wahltag am 9. Oktober, bei dem Frelimo-Kandidat Chapo zum Sieger erklärt worden war, gab es Proteste wegen Wahlfälschungen, bei dem nach Angaben von internationalen Menschenrechtsgruppen mindestens 20 Menschen getötet wurden, lokale Gruppen sprechen von mindestens 50 Toten. Die ehemalige Befreiungsbewegung Frelimo ist seit der Unabhängigkeit 1975 ununterbrochen an der Macht und gilt als ausgesprochen korrupt. In den Straßen von Maputo riefen die Demonstranten "Power to the people" und "Frelimo must fall", auch in anderen Städten gab es Proteste und Straßenblockaden.