Erste Berichte über Kämpfe zwischen ukrainischen und nordkoreanischen Truppen sind eingetroffen. Sosehr wir den heldenhaften Widerstand Nordkoreas gegen den US-Imperialismus immer unterstützt und gelobt haben, können wir seine Unterstützung der russischen imperialistischen Aggression gegen die Ukraine nicht gutheißen.

Der Ukraine-Konflikt ist das Ergebnis der Rivalität zwischen den USA und dem europäischen imperialistischen Block einerseits und den russischen Imperialisten andererseits.

Seine Ursprünge lassen sich auf die Strippenzieherei von Virginia Nuland, stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten, im Jahr 2014 zurückverfolgen, als der Maidan-Aufstand die ukrainische Regierung zu Fall brachte. Nuland leitete den anschließenden Staatsstreich, indem sie festlegte, wer dem neuen Regime angehören sollte und wer nicht, und die Verschwörung so eindämmte, dass sie die Europäische Union ausschloss und dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, sagte: „Fuck the EU.“

Angesichts der vom US-Imperialismus und der NATO angestifteten Provokationen haben die Russen eine sogenannte „begrenzte“ Aktion in Form einer „speziellen Militäraktion“ gegen die Ukraine entfesselt. Vorgeblich ging es darum, die Interessen der russischsprachigen Separatisten in der Ostukraine zu schützen, deren Unabhängigkeitserklärungen von Moskau lange Zeit ignoriert worden waren, und den Einfluss offener Nazis und ihren Einfluss in ukrainischen politischen und militärischen Kreisen zu unterbinden.

Trotz dieser komplizierten Situation bleibt die Tatsache bestehen, dass der russische Imperialismus einen Akt der Aggression begangen hat. ... Putins „begrenzte“ Aktion hat die Unterdrückung der bürgerlichen Freiheiten in Russland und massive Kosten für Rüstung und Menschenleben erfordert. Beides bedeutet eine erhebliche Belastung für Russland.



Putin musste sich nun Verstärkung suchen. Obwohl die Belarussen Putin politisch unterstützen, haben sie sich einer direkten Beteiligung an der Ukraine widersetzt. Die Beteiligung der DVRK könnte jedoch den faschistischen Präsidenten der Tschetschenischen Republik, Ramsan Kadyrow, dazu veranlassen, seine Drohung wahrzumachen und 80.000 „Freiwillige“ zur Unterstützung der Russen in die Ukraine zu schicken.