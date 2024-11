VW-Krise trifft auch Kommunen

Die Vorarbeiter der International Longshore and Warehouse Union Local 514 im Hafen von Vancouver an der Pazifikküste begannen am Montag um 8:00 Uhr mit begrenzten Streikaktionen, worauf die B.C. Maritime Employers Association die Beschäftigten um 16:30 Uhr aussperrte. Die Industrie und die Provinzregierungen in ganz Kanada sind alarmiert über den Konflikt, der zur gleichen Zeit stattfindet, in der ein Teilstreik 40 Prozent des Containerverkehrs im Hafen von Montreal an der Ostküste blockiert. Zu den betroffenen Waren gehören Kali, Kohle, Hülsenfrüchte, Rind- und Schweinefleisch sowie forstwirtschaftliche Erzeugnisse. Bei den Streiks geht es um höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und die Folgen der Automatisierung. Vor allem die kanadische Exportindustrie macht Druck auf die die Regierung, mit einem Streikverbot den Arbeitskampf zu beenden.