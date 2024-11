Wörth

Warnstreik bei Daimler im Rahmen der Tarifrunde am 5. November

Zum Warnstreik im Daimler-Truck-Werk in Wörth am gestrigen 5. November kamen ca. 2000 Kollegen der Frühschicht zur Kundgebung der IG Metall vors Tor. Es war bereits der zweite Warnstreik in dieser Tarifrunde. Wie schon beim Ersten in der letzten Woche war die Beteiligung verglichen mit früher außergewöhnlich gut.

Korrespondenz aus Karlsruhe