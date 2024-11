Jena

Warnstreik zur dritten Verhandlungsrunde des IG-Metall-Bezirks Mitte

An dem Umzug von den Betrieben zum Volkshaus in Jena nahmen mehr als 650 Beschäftigte von Zeiss-Betriebe, Jenoptik-Betriebe, Widia GmbH Königsee, Jena-Optronik GmbH, Numerik Jena GmbH, Opel Eisenach GmbH, Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH, Siemens Healthineers AG, Schuler Pressen GmbH Erfurt, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, Baxter Medical Systems GmbH & Co. KG, Kaeser Kompressoren SE Werk Gera und Hydrema Produktion Weimar GmbH teil.

