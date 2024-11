Workshops zu vielfältigen Themen

Es gab je einen zu den Ausstellungen »Spaziergang zu mutigen Stuttgarter Frauen« sowie „Frauen malen Umwelt“, einen zur Frauenhausbewegung, einen Yoga-Workshop und einen Chorworkshop „Singen, singen, singen“. Angeboten wurden auch eine künstlerische Performance gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch, eine Lesung mit Renate Voss aus Rostock aus ihren Büchern „Meine Fahrten nach Klaushagen“ und „Spätlese“ sowie Workshops zum Thema „Selbstuntersuchung der Brust“ und zu „Brustkrebs – persönliche Katastrophe und gesellschaftliches Massenphänomen“.

Am stärksten besucht war die Buchvorstellung „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" mit Monika Gärtner-Engel, Mitverfasserin des Buchs. Sie begann ihren Vortrag mit der Vorstellung von Pionierinnen der Frauen- und Umweltbewegung wie Vandana Shiva aus Indien, Rigoberta Menchu aus Guatemala und Wangari Maathai aus Kenia. Sie stehen für eine lange Tradition der engen Verbindung von Umwelt- und Frauenbewegung.

Weltweit sind Frauen heute nicht nur besonders betroffen von der Umweltzerstörung, sondern lehnen sich auch vielfach gegen die Ausbeutung von Mensch und Natur auf. Gerade deshalb kann dieses Buch der Frauenbewegung viel geben. Weil es nachweist, dass eine globale Umweltkatastrophe mit teilweise irreversiblen Zerstörungsprozessen bereits begonnen hat. Und weil es Mut macht, für einen gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsel zu kämpfen.

Dass dieser nur im Sozialismus verwirklicht werden kann, ist eine Schlussfolgerung, die in der Frauenbewegung diskutiert werden muss. Das regte auch sofort zu schöpferischen, kompetenten Diskussionsbeiträgen an. Sei es zur Überschwemmungskatastrophe in Kenia und den Folgen, zur sprunghaften Zunahme von Autismus-Störungen bei Kindern und deren Abwälzung auf die Familien oder dazu, ob der Sozialismus noch eine Chance hat. Monika Gärtner-Engel forderte – gerade angesichts der reaktionären und faschistischen Stimmungsmache – auf: Kämpft um das Umweltbewusstsein der Frauen, Männer und Kinder!