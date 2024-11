Bremen

Aufgewühlte Stimmung unter den Daimler-Kollegen beim Verteilen von „Tarif Aktuell 3“ am Freitag

Es wurden doppelt so viele Flugblätter genommen wie sonst: Acht von zehn Kollegen griffen zu. Es gab zahlreiche Reaktionen und einzelne kurze Gespräche, was in diesem Ausmaß sonst nicht üblich ist.

Korrespondenz