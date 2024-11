In Wolfsburg wird der Umweltkampftag von einer Aktionseinheit vorbereitet. Beteiligt sind bisher Umweltgewerkschaft, BUND, Grüne Jugend, attac, MLPD, IAC-Gruppe Braunschweig-Wolfsburg, Solidarität International. Zwei befreundete Musiker werden mitwirken. Es sollen noch Werbeinsätze stattfinden, u.a. an einer Schule und vor VW. Auch in Braunschweig wird dafür geworben, Es soll eine Kundgebung stattfinden, dazu wurde ein gemeinsamer Aufruf verfasst und wurden Regeln besprochen. Wir laden alle ein: 14 Uhr „unterm Glasdach“ in der Porschestraße. Der Ausgangspunkt dieser Zusammenarbeit war eine Veranstaltung letzten Sommer zur Berichterstattung über die Strategiekonferenz der Umweltbewegung in Potsdam.