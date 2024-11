Rostock

In drei Tagen 90 Euro Spenden gesammelt

„Marxistisch-leninistisch – Cool! Klar unterschreibe ich!“ so eine junge Frau. Gesagt, getan. Keine Frage, dass sie sich auch in die Mitmachliste eingetragen hat. Dass wir uns nur aus Beiträgen und uneigennützigen Spenden finanzieren, fand sie gut und es wanderte einiges Kleingeld in die Dose.

Korrespondenz aus Rostock