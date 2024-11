Bergarbeiter und Umweltbewegung gemeinsam – weltweit!

Die Weltkriegsgefahr, als eine besondere Gefahr für die Lebensgrundlagen der Menschheit, hat sich mit der Wahl von Donald Trumps und der Faschisierung aufstrebender neuer imperialistischen Ländern enorm verschärft. Der Krieg in der Ukraine, in Palästina, und dem Libanon, die Art der Waffen und das nukleare Risiko bedrohen das Leben der betroffenen Bevölkerung und die gesamte Menschheit ernsthaft.

Der gnadenlose Konkurrenzkampf der Monopole in der seit 2018 begonnenen Weltwirtschafts- und Finanzkrise führt zu verschärfter Ausbeutung von Mensch und Natur. Trump hat schon angekündigt, wieder aus dem Pariser Abkommen, das bisher schon unzureichend ist, auszusteigen. Viele Millionen Dollar kamen von den Konzernen der fossilen Energieindustrie, Kohleverbrennung und der Rüstungsindustrie für Trumps Wahlkampf.

Eiskalt und mutwillig wird die Existenz der Menschheit von den Konzernen und ihren hörigen Regierungen aufs Spiel gesetzt!

In Baku/Aserbeidschan begann am 11. November die 29. UN - Klimakonferenz. Umweltaktivisten im Land werden bereits im Vorfeld der Konferenz unterdrückt und verhaftet! Auf der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023 in Thüringen/Deutschland wurde einstimmig der Aufruf verabschiedet: ‚Bergarbeiter stehen auf gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe'.

Bergarbeiter und ihre Familien: Nehmt gemeinsam mit der kämpferische Jugend- und Umweltbewegung entschieden den Kampf zur Rettung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit auf! Der Kampf für ein würdevolles Leben muss jetzt geführt werden, sonst wird es zu spät sein.

Glück Auf