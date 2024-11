Köln

Demonstration für die Freilassung Abdulla Öcalans

Nach Angaben der Veranstalter demonstrierten 15.000 bis 20.000 Menschen am Samstag in Köln für die sofortige Freilassung Abdullah Öcalans. Die Durchführung der Demonstration war auch ein Erfolg gegen die massive Hetze in den Medien am Vortag. Es war von zu „erwartendem Terror“ die Rede. Es gäbe angeblich ein enormes „Konfliktpotenzial“. Begleitet wurde die Demonstration von einem massiven Polizeiaufgebot. Entgegen dieser Hetze fand die Demonstration vonseiten der Veranstalter geordnet und diszipliniert statt.

Korrespondenz