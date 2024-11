Der echte Sozialismus ist nicht unten durch

Das bemerkenswerteste war: Der echte Sozialismus ist nicht nur nicht untendurch – er war für viele das Hauptargument, die den Unterstützern zugemuteten bürokratischen Hürden zu sprengen. Jetzt erst recht! Es gab auch eine Unterschrift gerade wegen des Parteinamens: Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands.

Unsere Überlegungen für eine passende Ansprache waren zum Beispiel: „Die verhasste Ampel-Regierung ist krachend gescheitert – helft mit, dass die revolutionäre Arbeiterliste wählbar wird.“ Zum Frage „Wer seid ihr denn?“ antworteten wir „Wir sind die marxistisch-Leninistische Arbeiterpartei, die dieses kaputte kapitalistische System revolutionär überwinden hilft, denn mit diesem System droht die Menschheit in der Barbarei unterzugehen.“ Das Aus der Ampel und das Chaos der bürgerlichen Politik zeigen, dass dieses vom Profitstreben bestimmte Wirtschaftssystem gescheitert ist. Es zeigt, dass die keine Lösung der weltweiten Probleme haben. Aber die MLPD zeigt dagegen, dass der echte Sozialismus eine Lösung bietet.

Skepsis in unsere Argumente konnten wir immer dann überwinden, wenn wir die berechtigte Kritik an dem Verrat am Sozialismus in der DDR mit den konkreten Erlebnissen der Menschen verbinden konnten. Solche Gespräche haben auch Mut gemacht, sich mit unseren Vorschlägen für einen neuen Anlauf zum echten Sozialismus zu beschäftigen.

Es gab auch viele spontane Unterstützungsunterschriften, um kleine Parteien endlich gegen die reaktionären Wahlbehinderungen zu stärken. Vielfach waren Unterstützungsunterschriften die Erfolge gründlicher Diskussionen. Keinen einzigen der Menschen zu übergehen, so entstanden oft sehr interessante und tiefe Gespräche.

Während die manipulativen Medien abendfüllende „Dokus“ im Fernsehen bringen, wie angeblich „die“ Deutschen ticken, haben wir aus erster Hand erfahren, was das Berliner Chaos-Kabinett mit den Menschen macht. Besonders interessant war auch, wie weit verbreitet die Ablehnung der AfD ist.