Der Spatz am Gitter

Wenn er nicht mit mir Schach gespielt hat, saß Opa Johann bei jedem Familientreffen irgendwann allein abseits von der Gesellschaft und hat geschrieben. Wenn wir Enkel fragten: "Opa, was schreibst du da?", dann hat er nur geantwortet: "Das wollt ihr gar nicht wissen".

Opa war Kommunist, Bergmann, Gewerkschafter und Dichter. Seine erste Frau Johanna, die psychisch krank war, fiel der faschistischen Euthanasie zum Opfer. Johann Esser blieb mit vier kleinen Kindern zurück, darunter auch mein Vater Hans.



Opa wurde während des Hitler-Faschismus siebenmal verhaftet und war in drei verschiedenen KZ inhaftiert, unter anderem im KZ Börgermoor im Emsland, wo auch das Moorsoldatenlied entstand. Das könnt ihr in dem Buch von Wolfgang Langhoff „Die Moorsoldaten“ nachlesen, welches es auch bei People to People gibt.



Vor etwa drei Jahren hat der Verein "Erinnern für die Zukunft e.V." aus Moers im Nachlass von Großvater, welcher im Moerser Stadtarchiv aufgehoben worden war, 7.000 handschriftliche Gedichte gefunden, die bis dahin niemand kannte. Jetzt wissen wir, was Opa immer geschrieben hat und worüber er nicht sprechen wollte.



Der Verein hat sich mit Unterstützung meiner Cousine in dankenswerter, akribischer Arbeit daran gemacht, die Gedichte zu sichten, zu sortieren, abzutippen und hat schließlich 180 Gedichte ausgewählt und 2023 zum 90. Jahrestag der Uraufführung des Moorsoldatenliedes (1933) diesen wunderbaren Gedichtband herausgegeben. Man spürt, dass Opa mit diesen vielen tiefgründigen, kämpferischen, immer solidarischen und der Arbeiterklasse und allen Unterdrückten zugewandten Gedichten seine Erlebnisse im Faschismus verarbeitet hat, die Folter, die Unterdrückung, die Armut der Familie. Er hat immer wieder den konsequenten Kampf gegen die Faschisten und für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung unterstützt. Deutlich wird auch: Sie konnten ihn nicht brechen.



Dieser Gedichtband ist ein wunderschönes Geschenk für alle Anlässe. Auch die Qualität der Produktion ist hochwertig. Man findet immer wieder Gedichte, die man zu verschiedenen Gelegenheiten vortragen kann und die beeindrucken. Ich bin heute noch stolz darauf, einen solchen Großvater gehabt zu haben. Das ist mir auch eine Verpflichtung, den Kampf gegen die wieder zunehmende faschistische Gefahr zu unterstützen.



Ich wünsche allen Käufern und Lesern besinnliche, nachdenkliche und bestärkende Lesestunden.

Wolfgang Esser aus Duisburg

Esser, Der Spatz am Gitter, Ausgewählte Gedichte

Gebundene Ausgabe

182 Seiten

Preis: 19,90 €

ISBN: 9783982320625

Zu bestellen unter

www.people-to-people.de

bestellung@people-to-people.de

Tel.: 0201 25915

oder erhältlich im

Ladengeschäft People to People

Hauptstr. 40

45879 Gelsenkirchen