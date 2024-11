Unterschriftensammlung

Aktiv auch in der Kururlaubswoche

Im Rahmen unseres Wochenprogramms der Kururlaubswoche im Ferienpark Plauer See sammelten wir am 11. und 12. November Unterschriften für die Landesliste der MLPD in Mecklenburg-Vorpommern. In Malchow trifft man vor den kleinen Einkaufscentern mit ALDI, Rossmann und Penny die meisten Leute an.

Korrespondenz aus Albstadt / Malchow