VW

Faschistische Betriebsorganisation „Zentrum“ betreibt Spaltung und Hetze gegen die IG Metall

Wie krass ist das denn? Der Neofaschist Oliver Hilburger ruft in einem aktuellen Video¹ die VW-Beschäftigten auf, massenhaft aus der IG Metall auszutreten und in ihren Verein zu wechseln. Nicht zufällig in einer Situation, wo in der VW-Belegschaft, auch mit Hilfe der MLPD, eine Debatte begonnen hat, wie dem Generalangriff des Vorstandes der Kampf anzusagen ist. Und wo in vielen Aktionen die Kollegen ihre Streikbereitschaft gezeigt haben.

Von wb