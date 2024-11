Jeder und jede muss sich entscheiden!

Die Leute waren meistens sofort für oder gegen eine revolutionäre Arbeterpolitik, für oder gegen Marxisten-Leninisten. Wir haben gesagt, dass man sich jetzt entscheiden muss und es nicht denen da oben überlassen darf, wo das Land hingeht.

Antifaschisten haben in der Regel unterschrieben, auch wenn sie nicht unbedingt die MLPD wählen wollen. Mitten in der Sammlung kam die Meldung, dass die Wahl am 23. Februar 2025 sein soll. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit über viele Stunden, aber es bringt uns ins Gespräch, verschafft uns viel Anerkennung, dass wir jetzt sofort Flagge zeigen.

Zwei Tipps noch: Zieht euch warm an, damit ihr länger auf der Straße durchhaltet! Und nehmt auch Listen von Nachbarländern mit. Bei uns hätte ein junger Mann aus Hessen sehr gern unterschrieben, aber wir hatten keine Liste für ihn.