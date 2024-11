Kämpferischer Aktionstag in Wolfsburg

Jetzt ist Arbeiterpolitik gefragt! Am 21. November findet die nächste Verhandlungsrunde der VW-Tarifrunde statt. Betriebsräte und IG Metall rufen deshalb Kolleginnen und Kollegen aus allen Standorten am 21. November zu einer Protestversammlung in Wolfsburg im Stadion auf. Eine gute Gelegenheit, dort gemeinsam mit anderen Standorten einen kämpferischen Aktionstag durchzuführen – gegen die geplante Arbeitsplatzvernichtung und Lohnkürzungen! Die "Friedenspflicht" für die VW-Tarifrunde läuft zum 1. Dezember aus. In diversen Artikeln auf Rote Fahne News hatte zunächst gestanden, die IG Metall mobilisiere am 21. November nach Hannover. Das wurde inzwischen korrigiert: Der kämpferische Aktionstag findet in Wolfsburg statt!