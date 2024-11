Klimaleugner Trump brandgefährlich für die Umwelt!

Groß ist die Sorge, dass der Faschist Trump zu einer rasanten Verschärfung der begonnenen globalen Umweltkatastrophe beiträgt, wenn er jetzt bisherige Naturschutzgebiete für Erdöl- und Gasbohrungen freigeben will, den Verbrennerautos Vorfahrt gibt und neue Atomkraftwerke bauen will.

Christian Link von der Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF deckte auf, dass als Teil der verbrannten Erde, die die Ruhrkohle AG in Gelsenkirchen hinterlassen hat, jetzt breite Gebiete vom Grundwasseranstieg betroffen sind. Das Problem mit Wasser in den Kellern vieler Gelsenkirchner Bürger und die Einladung zur Veranstaltung von Kumpel für AUF am Freitag, 22. November, um 17 Uhr, im Bistro des Kultusaals Horster Mitte, stieß auf breites Interesse.

Eva Wanneck, Kreisvorsitzende der MLPD, warb für das Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" Während es eine Flut von Umweltbüchern gibt, ist dieses Buch der MLPD das am meisten unterdrückte Buch, weil es klar Position bezieht: Zur Rettung der Menschheit braucht es einen gesellschaftsverändernden Kampf, braucht es den echten Sozialismus, wo das Leben und Arbeiten auf der Grundlage der Einheit von Mensch und Natur und nicht mehr der Profitsucht erkämpft werden wird.