Lohnverzicht rettet keinen Arbeitsplatz!

„Solidarität gewinnt!“ schallte es aus tausend Kehlen am 11. November über den Marktplatz Neckarsulm. Unüberhörbar bekräftigten die Arbeiter und Azubis von AUDI Neckarsulm ihre berechtigte Forderung nach 7 % mehr Lohn und 170 € Erhöhung der Ausbildungsvergütung (bezogen auf eine Laufzeit von 12 Monaten). Vor allem die gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Miete, Heizung und Nebenkosten liegen weit über der offiziellen Inflationsrate.

Die MLPD kritisiert den an der Küste ausgehandelten „Pilotabschluss“ (Laufzeit 25 Monate) als einen faulen Kompromiss. „Bevor über Kompromisse gesprochen wird, muss erst die volle Kampfkraft der Gewerkschaften zum Tragen kommen“, so der streikerfahrene Peter Rügner von der MLPD Heilbronn. „Wir fordern, dass die Gewerkschaftsmitglieder in einer Urabstimmung darüber entscheiden, ob sie zum unbefristeten Vollstreik bereit sind.

Der VW-Konzern hat 1,58 Mrd € Gewinn gemacht im 3.Quartal. Trotzdem will er Tausende Arbeitsplätze vernichten. Durch Lohnverzicht wurden noch nie Arbeitsplätze gerettet.“