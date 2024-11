Mach mit in der Wahlhelferbewegung der Internationalistischen Liste/MLPD

In Seoul gingen am Samstag rund 130.000 Gewerkschafter auf die Straße, um gegen die Politik der Regierung von Präsident Yoon Suk Yeol zu protestieren. Auf der Demo des größte Gewerkschaftsdachverband KCTU forderten rund 100.000 Menschen den Rücktritt des Präsidenten wegen seiner arbeiterfeindlichen Politik. Die Gewerkschafter des Gewerkschaftsdachverbandes FKTU versammelten sich in einem anderen Stadtteil und forderten von der Regierung, dass die sie die Strafen für die Unternehmer bei unzureichender Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht.