Massachusetts: Hunderte Lehrer streiken trotz Streikverbot

In den Kleinstädten Gloucester, Beverly und Marbleheadin in der Nähe von Boston im US-Bundesstaat Massachusetts verhandeln seit Ende August drei Lehrergewerkschaften mit den Gemeinden um einen neuen Tarifvertrag für die Lehrerinnen und die besonders unterbezahlten Hilfskräfte an den kommunalen Schulen. In Gloucester und Beverly blieben bereits am Freitag die Schulen geschlossen nach einem Streikbeschluss. Am Montag - hier waren die Schulen wegen eines Feiertags sowieso geschlossen - demonstrierten die Lehrerinnen, Eltern und Schüler der drei Gemeinden gemeinsam in Gloucester und kündigten für den 12. November einen Streik in allen Schulen an. In Massachusetts dürfen die Lehrer offiziell nicht streiken - viele tun es trotzdem. Zu den Hauptforderungen gehören die bessere Bezahlung der Hilfskräfte und der bezahlte Elternurlaub.