Menschen in Gaza haben immer weniger zu essen

Es wird immer deutlicher dass Donald Trump in den USA eine faschistische Diktatur errichten will. So besetzt er Regierungsposten mit Ultrareaktionären, Faschisten und rechten Hardlinern, die alle aus seinem Umfeld stammen. Beispiele dafür sind der Hardliner Mike Waltz als Sicherheitsberater, die Ultrareaktionärin und Rassistin Kristi Noem als Heimatschutzministerin und der frühere Baptistenprediger Mike Huckabee als Botschafter in Israel. Weiter soll der Fox-News-Moderator Pete Hegseth Verteidigungsminister werden. Elon Musk soll Berater werden - ein Mann, der sein Unternehmen wie eine offene Diktatur führt: Keine Gewerkschaften, keine Betriebsräte, keine Arbeiterrechte. Wenn so ein Faschist reichster Mensch der Welt ist - was ist das für eine absurde, menschenfeindliche kapitalistische Welt?!