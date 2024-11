Merkwürdige Allianz des Schweigens

Schon seit vielen Jahren benutze ich nachts ein Atemgerät wegen meiner Schlafapnoe. Nun stellte sich offenbar heraus, dass sich in diesem Gerät ein Schaumstoff-Filter zersetzte und schädliche Chemikalien in die Atemluft entließ.

Ich bin besorgt: haben meine Atemprobleme oder mein Lymphsdrüsenkrebs damit zu tun? Auf der Internetseite der Anwälte gibt es außer dem Registrierungsformular für die Klage erstmal keine weiteren Infos. Also rufe ich die Firma an, die mir das verordnete Atemgerät auf Kosten der Krankenkasse zur Verfügung stellte - und es übrigens vor zwei Jahren, kurz nach Bekanntwerden der Probleme, stillschweigend ausgetauscht hat.

Die Dame am Telefon erklärt mir, dass ihr ausdrücklich verboten sei, in punkto Sammelklage irgendeine Auskunft zu geben. Also Anruf bei meiner Krankenkasse - auch hier beiße ich auf Granit: Auskunft könne mir nur mein Arzt geben, ob bei mir irgendwelche gesundheitlichen Schäden vorliegen. Aber wie soll denn der Arzt wissen, was für Stoffe dieses Gerät Nacht für Nacht in meine Atemwege gepustet hat?? Die Krankenkasse jedenfalls wisse es nicht und es sei auch nicht ihre Aufgabe, das zu wissen.

Ich bin beharrlich und kritisiere dieses merkwürdige kollektive Schweigen. Schließlich gibt mir eine Vorgesetzte der Telefondame doch zumindest einen interessanten Hinweis auf eine Nachricht in der Tagesschau. Und die erhellt einiges: Philips muß mit Milliarden für Schadenersatz und entsprechenden Gewinneinbußen rechnen und hat schon eine Klage gegen die Krankenkassen eingereicht, weil sie ihre Kunden über die Sammelklage informiert haben. Aus dieser Richtung also weht der Wind: ausstehende Klageverfahren, befürchtete Gewinneinbußen - wen interessiert da noch, ob Menschen gesundheitlichen Risiken oder Schäden ausgesetzt sind? Dieses gewinnorientierte Gesundheitswesen ist einfach nur krank!

Nachtrag: Philips nimmt Millionen Atemgeräte wegen möglicher Krebsgefahr zurück - aber nur recht zögerlich! Dies war genau mein Gerät und ich habe es jahrelang benutzt. Und Millionen andere auch ...