MLPD Erfurt schließt Sammlung für Direktkandidat zur Bundestagswahl ab

Dazu Tassilo Timm: „Es ist undemokratisch, dass kleine Parteien überhaupt Unterschriften sammeln müssen, um zur Wahl anzutreten. Dass das jetzt innerhalb von wenigen Wochen nötig ist, kann man nur als Wahlbehinderung bezeichnen.“ Die MLPD Erfurt sammelte die notwendigen 200 Unterstützungsunterschriften für ihren Direktkandidaten nun innerhalb von 6 Tagen und freut sich damit, bekanntgeben zu dürfen, dass der 38-jährige Gleisbauer im Wahlkreis Erfurt-Weimar als Direktkandidat antreten wird.

„Ich bedanke mich bei allen Erfurterinnen und Erfurtern für ihre Unterstützung. Dass das so schnell ging, ist durch besonderen Einsatz unserer Mitglieder, Freunde und auch Unterstützer der Partei aus anderen Bundesländern gelungen. Wir werden in den kommenden Wochen allerdings noch viele weitere Sammel-Einsätze durchführen, da wir für die Zulassung unserer Thüringer Landesliste landesweit über 1.700 Unterschriften benötigen. Die MLPD wird als einzige revolutionäre Arbeiterpartei zur Bundestagswahl antreten und als Antwort auf Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung den echten Sozialismus als einziger Perspektive in die Diskussion bringen“ so Timm abschließend.