Unterschriftensammlung

MLPD ist in der Wüste ziemlich unbekannt

Heute waren wir in der Wüste zum Unterschriften für die Wahlzulassung zu sammeln… genauer gesagt im Stadtteil Osnabrück-Wüste. Das ist in Niedersachsen, ein paar Meter hinter der Grenze von NRW und von Duisburg in zwei Stunden zu erreichen.

