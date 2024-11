Grünen-Parteitag in Wiesbaden

Neue Führungsspitze – Habeck will Kanzler werden

War beim letzten Parteitag noch von einer Entmilitarisierung, von Frieden etc. die Rede, warf die Partei all das nach dem Eintritt in die Ampel-Koalition über Bord, machte den sozialchauvinistischen Kriegstreiberkurs der Regierung nicht nur mit, sondern trieb ihn aktiv voran. In der Regierung rieb sich die Monopolpartei Bündnis 90 / Die Grünen auf, verlor aber auch aufgrund einer massiven rechten Hetzkampagne der faschistischen AfD und anderer faschistischer und faschistoider Kräfte massiv an Zustimmung. Als Folge trat das Grünen-Spitzenduo Ricarda Lang und Omid Nouripour zurück.

Von ffz