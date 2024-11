Pressebericht zur Kandidatur der MLPD zur Bundestagswahl

So führt der Artikel unter anderem aus:

"Auf der Landesliste der MLPD, auf der auch Parteilose kandidieren, treten Thomas Voelter aus Albstadt-Tailfingen, Arzt und Gemeinderat des überparteilichen Personenbündnis ZUG-Albstadt (Zukunftsorientiert, Unabhängig, Gemeinsam) und Bernhard Schmidt aus Albstadt-Ebingen, Erzieher, an. Landesweit müssen 2000 Unterstützungsunterschriften eingereicht werden.

Gesammelt werden laut Renate Schmidt diese Unterschriften am 15. und 16. November auf den Wochenmärkten in Tailfingen und Ebingen, bei Hausbesuchen und in der Bekanntschaft. Die MLPD lädt Wahlhelfer ein, die Sammlung zu unterstützen und sammelt Spenden. Sie lehnt die Parteienfinanzierung aus Steuergeldern prinzipiell ab. Die MLPD hat Beschwerde eingelegt gegen die Behinderung in kurzer Zeit so viele Unterschriften sammeln zu müssen und, wie auch andere Parteien es gefordert haben, die Anzahl drastisch zu reduzieren. Die MLPD wird als Arbeiterpartei und revolutionäre Alternative in allen Bundesländern antreten, so die Mitteilung. Der Kreisverband Zollernalb unterstütze kleinere Landesverbände."

Hier geht es zum Artikel in der Südwestpresse Albstadt