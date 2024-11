Duisburg

Schlagkräftiger Start der Unterschriftensammlung - die Verankerung unserer Parteigruppen nutzen!

In Duisburg-Hamborn, einem Stadtteil, in dem viele Thyssen-Arbeiter wohnen und in dem die MLPD seit 30 Jahren eine vielfältige Kleinarbeit macht, wurden am Samstag insgesamt 165 Unterschriften für die Landesliste und unseren Direktkandidaten gesammelt. Am Stand auf dem Markt wurden viele Nachbarn und Kollegen in die Pflicht genommen, die uns schon lange kennen. Für die meisten war es Ehrensache, uns zu unterstützen. Viele kennen unseren Direktkandidaten Peter Römmele aus der Zusammenarbeit im Stahlbetrieb. So wurden kurzerhand 36 Listen ausgegeben und vereinbart, wann und wie sie ausgefüllt zurückgegeben werden.

