Friedrichshafen

So kann's sich drehen: Gespräch vor dem Tor bei ZF

Gestern Nachmittag nach dem Einsatz vor dem Tor bei ZF – Friedrichshafen. Wir gehen gerade nach Hause und da spricht uns ein Kollege an: „Hey Ihr, ich frage mich schon immer was Ihr hier eigentlich treibt? Die Kollegen lachen über Euch – weil Ihr bei Wind und Wetter da steht. Was treibt Euch dazu?“

Korrespondenz aus Friedrichshafen