Solidarität mit dem russischen Gewerkschaftsführer Anatoly Vladimirovich Bannykh!

Außerdem haben sie je einen Arbeiter zur Polizei und zur Geschäftsleitung gerufen und ihnen das Gesetz über Versammlungen vorgelesen. Damit wird Druck auf die Arbeiter ausgeübt. Der Streik im Rüstungsbetrieb steht im Zusammenhang mit der Kürzung der Löhne und Gehälter der Beschäftigten. Morgen wird dem Gewerkschaftsführer vor dem Stadtgericht Miass der Prozess gemacht.

JSC Ural Automobile Plant ist ein russischer Hersteller von Lastkraftwagen. Sein vollständiger Name lautet JSC Automobile Plant Ural. Das Werk befindet sich in der Stadt Miass in der Region Tscheljabinsk.

Die politische Polizei verfolgt auch Leute, die an Solidaritätsaktionen für den inhaftierten Gewerkschaftsführer teilnehmen: t.me/umu174/3194