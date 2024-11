Solidaritätserklärung mit den Bergarbeitern in Chiatura Georgien

An die Bergarbeiter und Metallarbeiter und ihre Familien in Chiatura

Liebe Freunde und Familien,

ich spreche euch als Hauptkoordinator und im Namen der internationalen Koordinierungsgruppe der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung unsere Solidarität und jede Unterstützung aus zu Eurem entschlossenen Kampf um Eure Arbeitsplätze.

Es ist unverschämt, wie das Bergwerksunternehmen und Ihre hörige Regierung mit Euch umgehen.

Mit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA werden diese Angriffe gegen die Arbeiterbewegung und das Volk, gegen alle fortschrittlichen Menschen weiter zunehmen und zu Krisen wie der offenen Regierungskrisen, die wir zur Zeit in Deutschland erleben, führen. In vielen Ländern der Welt verschärfen sich damit nochmals die Rechtsentwicklung und Faschisierung der Regierenden sowie die Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiter und der Massen.

Mein Eindruck ist, dass sich das Unternehmen mit Hilfe der Regierung aus der Verantwortung stehlen und zusätzlichen Profit herausschlagen will. Man muss wissen, dass viele Aktionäre in der alten und neuen Regierung sind. Hier wird mit der Begründung, dass Exporte nach Russland zurückgegangen sind, versucht, die erkämpfte Errungenschaften zu streichen. Das macht deutlich, wie hier mit Halbwahrheiten die Ausbeutung der Bergleute gesteigert werden soll, um den Profit zu erhöhen.

Nicht nur die Bergarbeiter sollen Einbußen akzeptieren, auch die Dorfbevölkerung und Anwohner sollen die Bergschäden hinnehmen. Der berechtigte Protest der Betroffenen wird kriminalisiert und versucht, ihn gegen die Arbeitsplätze der Bergarbeiter auszuspielen.

Hier drängt sich der gemeinsame Kampf der Bergarbeiter, Metallarbeiter und der Massen auf, für den Erhalt der Arbeitsplätze, der Ausbildungsplätze und gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Massen!

Wir begrüßen die Forderungen, die Ihr in Eurem offenen Brief gestellt habt, und stehen an Eurer Seite. Ich habe ja bei meinem Besuch in Chiatura im Oktober einige Bergarbeiter sowie Eure Arbeits – und Lebenssituation kennengelernt und wir sind Freunde geworden.

Die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz 2023 in Deutschland hatte erklärt: Kein Kampf darf mehr alleine stehen! Länderübergreifende Solidarität, Koordination und Kooperation sind das Gebot der Stunde!

Das werden wir nun einlösen: Schreibt uns, welche Art der Unterstützung Ihr von uns braucht. Wir haben damit begonnen, Eure Situation und Euren Kampf in Deutschland und international bekannt zu machen. Wenn Ihr das möchtet, werden wir alles daran setzen, mit einer Delegation Euren Streik zu unterstützen.

Solidarische und kämpferische Grüße

Andreas Tadysiak