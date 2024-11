Streik gegen Kündigungen bei ArcelorMittal

Für den 14. November hat die südafrikanische Gewerkschaft NUMSA bei ArcelorMittal, dem größten Stahlhersteller in Südafrika, Streiks angekündigt. Sie reagiere damit auf die Kündigung von 107 Kollegen durch den Konzern. Vor einem Jahr war sogar die Schließung eines Werkes angekündigt worden. Im Juli hieß es dann, es gäbe keine Schließung des Werks in der Provinz KwaZulu-Natal, jedoch eine "Restrukturierung". Produziert wird hauptsächlich in Anlagen in Vanderbijlpark (Flachstahl) in Gauteng, in eMalahleni, Mpumalanga (Baustahl) und in Newcastle (Langstahl) im Norden von KwaZulu-Natal.