Tagesschau gibt zu: Bilder in "falschem Zusammenhang" veröffentlicht

Tatsächlich versteckten sich israelische Fans in Hotels, nachdem einige angegriffen worden waren. Die israelische Fluglinie El Al flog Maccabi-Fans mit acht Sonderflügen nach Israel aus.

Das ist ein kleiner Teil der Wahrheit. Kaum angekommen, randalierten israelische Fans in Amsterdam. Sie kletterten auf ein Gebäude, rissen eine palästinensische Flagge herunter. Andere stimmten anti-arabische Gesänge an. Zudem wurde von Anhängern des Europa-League-Klubs eine Palästina-Flagge auf einem zentralen Platz verbrannt. Darüber las man nichts in den bürgerlichen Zeitungen.

Und im Fernsehen sah man gefälschte Bilder. Ein User von X schreibt dort: "Als erstes größeres Medium hat Tagesschau jetzt eingeräumt, falsche Bilder gesendet zu haben. Die Bilder zeigten tatsächlich das Gegenteil: Maccabi-Hools, die Einwohner von Amsterdam angriffen. Bemerkenswert ist hier allerdings, dass Tagesschau wie auch viele andere Medien (z.B. Bild) Bildmaterial der Amsterdamer Fotografin @Annettnl nutzten, obwohl diese von Anfang an klargestellt hatte, dass die Aufnahmen Ausschreitungen und Angriffe israelischer Hools in Amsterdam zeigten.

Hier ihr Statement zur Tagesschau-Korrektur: "Tagesschau ist das erste Nachrichtenmedium, das eingeräumt hat, dass es meine Bilder in einem falschen angeblich antisemitischen Zusammenhang veröffentlicht hat. Tatsächlich zeigen sie israelische Hooligans, die Einwohner von Amsterdam angriffen. Danke für die Korrektur. Ich weiß sie zu schätzen."

Rote Fahne News wird weiter berichten.