Tiefwasserhafen: China baut seinen Einfluss aus

In Kanada begann am 15. November der Streik der 55.000 Beschäftigten bei Canada Post, die in der Canadian Union of Postal Workers (CUPW) organisiert sind. Seit fast einem Jahr liefen Verhandlungen zwischen Canada Post und der CUPW über höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Vor einem Monat hatten 95 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder ihre Streikbereitschaft erklärt und die Gewerkschaft diese Woche das letzte Angebot über 11,7 Prozent mehr Lohn bei vierjähriger Laufzeit zurückgewiesen. Während des Streiks werden weder Briefe noch Pakete zugestellt.