Auszug aus einer Rede von 2013

Die Grenzen von Parlamentswahlen

Zur Teilnahme an der Bundestagswahl 2013 gab Stefan Engel, Leiter der Redaktion des REVOLUTIONÄREN WEG und damaliger Parteivorsitzender der MLPD in der Roten Fahne. Darin ging er unter anderem darauf ein, was man sich von der Beteiligung an Parlamentswahlen erwarten kann - und was nicht.

Redaktion - Dokumentiert