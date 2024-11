Braunschweig

Unterstützungsunterschrift auch per Post

Am Mittwoch Nachmittag haben wir trotz nervendem Nieselregen an einem EDEKA in unserem Stadtteil zu zweit in 1 ¼ Stunden je 14 Unterschriften für die Landesliste Niedersachsen und für den Direktkandidaten Paul Deutsch gesammelt.

Korrespondenz aus Braunschweig